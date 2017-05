William Levy presume cita con alguien más que no es Elizabeth Gutiérrez (VIDEOS Y FOTOS)

Después de la polémica de hace unas semanas, en la que Jackie Bracamontes reveló en su libro La Pasarela de mi Vida, el romance que sostuvo con William Levy, cuando éste estaba todavía con su mujer, Elizabeth Gutiérrez, el actor cubano regresó a sus redes sociales para anunciar que estaba a punto de ir a la mejor cita de su vida.

Y es que este viernes el galán de novelas tuvo una de las citas más importantes de su vida, aunque no fue precisamente con su mujer, Elizabeth Gutiérrez, sino con su hija de siete años, Kailey.

El actor publicó una serie de videos de su hija vestida de princesa y él muy elegante de traje. Se trataba de un baile junto a su hija, en el cual todas las niñas irían acompañadas de sus padres simulando la fiesta de ‘el prom’.

William escribió: “Decía que estaba a punto de tener el mejor baile de mi vida y les presentaba con quien lo iba a tener, con la mejor de todas, mi princesa”.

Su hija parecía una princesita, pues vistió un traje blanco de crinolina, y su papá le colocó una pulsera de flores.

El actor había permanecido en silencio en sus redes, y sólo había colocado algunas fotos de su perfume. Y es que después de la confesión de la actriz y conductora Jacky Bracamontes, el cubano no había dicho nada.

Bracamontes causó revuelo y reprobación entre algunas personas, incluida su mamá, según ella misma lo contó: “Mi mamá me dijo fuiste demasiado transparente, iba a decir tal cual las cosas, como yo las viví”.

Y agregó: “Del otro lado hay mucha gente involucrada en mi libro, pues es parte de mi vida, del otro lado puede haber otra versión. Pero simplemente digo cómo me tocó a mí vivirlo, cómo me tocó percibirlo, lo que me tocó aprender. Mi gran intención es mostrar que no soy perfecta, fue una catarsis, fue un compartir, sentí la necesidad de compartir lo que soy y lo que fui”.

#daddydaughterdance #daddyanddaughter #ourtime #reallove @kaileylevy19

#Repost @gutierrezelizabeth_ ・・・ Y se van de fiesta!! ???? @kaileylevy19 @willevy #daddyanddaughter #dance

About to have the #bestdanceofmylife with my #princess @kaileylevy19 no se que le pasa al audio per ni modo hahahahahha así mismo se queda. Decía que estaba a punto de tener el mejor baile de mi vida y les presentaba con quien lo iba a tener, con la mejor de todas mi princesa.

#Repost @kaileylevy19 the best dance of my life !!! ・・・ Ready to dance with my daddy @willevy #daddydaughterdance #daddysgirl #myfirstdance