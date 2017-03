William Valdés estalla en llanto al hacer confesión en vivo (VIDEO)

William Valdés no pudo más y estalló en llanto durante el programa de Despierta América, después de que mostraran una fotografía suya que él mismo había publicado en Instagram y en donde aseguraba que estaba pasando por un muy mal momento.

El joven cubano escribió: “Buenos días…. Voy hacer muy sincero con este post, siempre ando mostrando las mejores cosas de mi vida, que si mis vacaciones, que si mis outfits, mis amigos, mi familia, parte de mi trabajo. Pero nunca les he mostrado mi parte débil, quizás porque soy el tipo de persona que no le gusta que me vean débil, triste, etc”.

Y agregó: “Hoy me levanto triste, hoy me levanto sin ganas de hacer nada… La razón no se las puedo decir ahora, pero ya no quiero ser la persona superficial que a veces siento que soy. Quiero ser yo, y creo que ustedes son una gran parte importante de mi… Hoy estoy triste. Hoy soy un ser humano, no un artista que tiene que fingir sus sentimiento. HOY SOY YO”.

Fue precisamente al día siguiente, durante el segmento de Sin Rollos, Ni Tapujos, que le mostraron la misma foto que había compartido, por lo que no le quedó más remedio que explicar que está atravesando por un problema personal que lo tiene muy angustiado, aunque no reveló de qué se trata.

“A veces me siento solo, tengo problemas personales y porqué no mostrarle a la gente quién soy, a mí no me importa lo que me digan, fueron 900 mensajes positivos y todos me ayudaron”, dijo entre lágrimas.

“A veces soy muy superficial, y no demuestro quién soy”, agregó mientras era consolado por sus compañeros.