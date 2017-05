Victoria Ruffo ‘quita’ a Eugenio Derbez de su camino (FOTO)

Victoria Ruffo causó un enorme revuelo al compartir una imagen a su cuenta de Instagram donde aparece su hijo José Eduardo acompañado de Raquel Welch, sin embargo muchos de sus fans notaron que la actriz mexicana “cortó” a su expareja Eugenio Derbez.

Y es que esa misma imagen la había presumido momentos antes el propio hijo de la actriz, solo que en la suya sí estaba presente su padre Eugenio Derbez.

Ruffo publicó la foto acompañada de tres corazones y “@jose_eduardo92”.

La fotografía original forma parte de la promoción que el actor realiza a su nueva película Cómo ser un Latin Lover, según explica la revista People en Español.

Los seguidores le reclamaron a la actriz mexicana: “Solo demuestras q no todavia no superas el pasado, jajajajaja… La pelis!!!! Es de éll y no de José Eduardo”, “admiro mucho a Victoria Ruffo pero la verdad se ve súper mal recortando la foto jajaja”, “le tiene coraje al pobre Eugenio jaja”, “Pero por qué recortar la foto. Mi rufo?? Creo que se mira muy mal por que es su papá”, le dijeron.

