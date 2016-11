Ve Paulina Rubio en Trump al Anticristo (VIDEO)

Paulina Rubio sabe bien qué cosas la encienden. Una fiesta con los amigos o un rato de diversión, como la que propone en su sencillo “Me Quema”, son momentos que la hacen arder para bien.

“Me quema el amor de un hombre de verdad. Me queman los sueños de un viaje a un país exótico. Me queman mis fans. Me quema el amor que siento por mis hijos”, señaló en entrevista.

Pero no todo lo que calienta es luminoso, pues algo que la cantante mexicana no soporta son las personas deshonestas, como considera al candidato republicano a la Presidencia de EU, Donald Trump.

“Creo que es un claro ejemplo de lo que un planeta como el mundo no necesita. No necesitamos personas que nos hacen sentir menos, no importa tu nacionalidad, qué tipo de gustos o de religión tengas.

“No necesitamos un Anticristo. No necesitamos vivir en el Apocalipsis. Nosotros queremos paz, armonía, nuestras raíces, a nuestra familia, a nuestro País”, consideró “La Chica Dorada”.

El domingo pasado, “La Chica Dorada” subió un video a su Instagram en el que expresaba su apoyo hacia Hillary Clinton en las elecciones que se celebran hoy en Estados Unidos.

Yo estoy con ella porque juntos se puede. voyavotar2016.com #ImWithHer #HillaryForPresident #LatinosForHillary #HillaryClinton Un vídeo publicado por Paulina Rubio (@paurubio) el 6 de Nov de 2016 a la(s) 5:18 PST



Aunque reconoció que la ex Secretaria de Estado no es perfecta, Pau se mantuvo firme en su apoyo hacia la demócrata.

“Hillary es una mujer estupenda, preparada, dedicada a su País, a su política, a su mensaje, a su familia. Y yo quiero que un ser humano como Hillary nos rija.

“Yo sé que está todo muy confuso en este momento, pero de lo peor, lo mejor”, expresó la intérprete.

Su canción, que se estrena el 11 de noviembre, recurre al género urbano y a una letra que Rubio describió como pícara y que invita a la pareja a un viaje al infierno.

Sin embargo, Pau sabe que el inframundo es un lugar que no le interesa visitar pues sostuvo que es una persona honesta.

“Aunque sí meto la pata, como cualquier mortal del mundo, soy muy auténtica y trato de no hacerle daño a nadie. Entonces, ¿irme al infierno? Pues la verdad no, ¿eh?”, puntualizó.

“Me Quemo” es el tercer adelanto del disco que lanzará en 2017.