???????? #Repost @salypimienta with @repostapp ・・・ #perikoyjessileon le vienen a poner sabor a #SalyPimienta y tú no te los puedes perder esta noche a las 7/6c por @univision #UltimoShow #SyP #siguehaciendola @perikoyjessileon #grammys #adele

A post shared by Periko & Jessi Leon (@perikoyjessileon) on Feb 12, 2017 at 7:43pm PST