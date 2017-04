Univision busca a ‘La Reina de la Canción’ mexicana

Justo en momentos en que las voces femeninas en la música regional mexicana son muy escasas, Univision presenta un programa que ofrece la oportunidad a 24 talentosas cantantes de convertirse en La Reina de la Canción.

“Ya era justo un programa como’ La Reina de la Canción’ porque la regional mexicana y la música en general está dominada por los hombres”.

Alejandra Espinoza, presentadora de TV y actriz

En el programa de competencia de canto, que se estrenó el 17 de abril, se presentaron a 40 mujeres que sueñan con seguir los pasos de la gran Lola Beltrán, Paquita la del Barrio o Jenny Rivera. Se seleccionaron a las 24 finalistas para entrar a la Casa Reina donde convivirán y ensayarán con la ayuda de los capitanes y sus colegas invitados que les ayudarán a preparar a sus chicas.

Hay dos equipos, uno capitaneado por Poncho Lizárraga, de El Recodo, y el otro comandado por las hermanas Vicky y Marisol Terrazas de Los Horóscopos de Durango. Lucero, por su parte, es la jueza principal que aconsejará a las chicas y determinará a quien salvar o eliminar.

En una entrevista con MundoHispánico, Alejandra Espinoza, conductora del programa, habló del programa, su importancia y las concursantes, entre otros temas.

MH: ¿Qué opinas de las 24 chicas seleccionadas para competir por su sueño en La Reina de la Canción?

AE: Todas tienen talento y voces espectaculares, y lo más importante es que cuando cantan nuestra música mexicana lo hacen de corazón. Y más allá de la fuerza vocal las características que se necesitan para interpretar una canción regional mexicana, las historias y personalidades de estas chicas son espectaculares.

MH: ¿Cuáles historias de las chicas te conmovieron?

AE: Lluvia Vega y Vivian Mitre tienen todo para estar ya en las ligas mayores. Lluvia estaba encaminada en la música cuando su gemela y su abuelita murieron. Eso paró su sueño pero ahora regresa bien fuerte. Es una candidata espectacular, que no se dio por vencida, que sigue luchando por sus sueños en nombre de ella, de su hermana y la gente que la apoya.

MH: ¿Crees que ese tipo de historias son las que forjan el carácter de le gente?

AE: Esas historias de tragedia nos demuestran que uno no deje dejar de hacer las cosas que le gustan aunque nos pasen cosas malas Esa es una de muchas historias que tenemos en La Reina de la Canción, que nos hacen valorar la vida, los sueños, y saber que hay que seguir trabajando duro y no irse para abajo.

MH: ¿Qué significa tener como jueza a Lucero?, quien últimamente ha tenido problemas en México. Se fue a Brasil a trabajar y sigue luchando. Ni a ella, con tanta trayectoria, se le ha hecho la vida fácil.

AE: Es que la vida no es fácil para nadie. Lucero ha tenido altibajos y lo más importante es que sigue vigente y que la gente para bien o para mal sigue hablando de ella. Es una artista superquerida por muchas personas alrededor del mundo. Es una bendición para las participantes tener los consejos de alguien como ella que tiene toda una vida de ser artista. Les da los mejores consejos, es un ser humano excepcional.

MH: ¿Y qué tal las dos perspectivas de los capitanes?

AE: Poncho tiene bien claro que se necesita tener nuevas representantes mujeres en el género regional mexicano. Él les aporta toda una vida de experiencia, esta ahí para ayudarlas como amigo y mentor. Vicky y Marisol son otro rollo. Saben demasiado de la industria y lo difícil que es triunfar siendo mujer. Y aunque ellos se quieren mucho también están compitiendo y traerán a sus mejores ‘gallos’ como Marisela, Paquita la del Barrio, y la Arrolladora para que les echen una mano con sus chicas.

CONCURSANTES

1. Janine Rivera

2. Mary Fredette

3. Carmen Ríos

4. Deyra Barrera

5. Jazmín López

6. Liliana Hernández

7. Verónica Rosales

8. Sandra Itzel

9. Beatriz Delgado

10. Stephanie Franco

11. Yohanny Rodríguez

12. Olivia Beltrán

13. Flor Hernández

14. Dayana García

15. Paloma Carrasco

16. Beatriz Montes

17. Gaby Castro

18. Vivian Mitre

19. Lluvia Vega

20. Marcela Galvez

21. Claudia Fernanda

22 Susset Rodríguez

23. Irene Davi

24. Sandra Padilla

JUECES Y CAPITANES

1. Lucero es la jueza principal. Habrá otros jueces que eventualmente se conocerán.

2. Poncho Lizárraga es el capitán de un equipo. Vicky y Marisol Terrazas son cocapitanas del segundo. Ambos invitarán a colegas para que aconsejen a sus chicas.

BREVE BIO:

Nombre: Alejandra Espinoza

Profesión: presentadora de TV y actriz

Nacionalidad: mexicana

Nació: 27 de marzo de 1987

Edad: 30 años

Estado civil: casada y madre de Matteo (2)

Debut en cine: Alejandra Espinoza está doblemente feliz porque además de conducir La Reina de la Canción acaba de debutar como actriz en el cine en la película puertorriqueña Dos caminos.

La Reina de la Canción

Cuándo: lunes a jueves, 8 p.m.

Dónde: Univision

Info: www.univision.com/shows/la-reina-de-la-cancion