Un taxista acosó a Fabiola Campomanes

Fabiola Campomanes no está en contra de los piropos pero dice que hay tonos y formas de decirlos. Recientemente la actriz subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que tiene una almohada entre las piernas mientras ella toma café, lo que desató diversos comentarios al respecto, muchos de ellos subidos de tono. Esos, Fabiola los borra.

“Sí me gustan los piropos pero a veces siento que se pasan, hay gente hasta muy creativa para decirte las cosas fuertes”, dijo en entrevista al inaugurar una tienda de mascotas.

Recalcó que ella misma vivió un acoso a los 18 años.

“Iba caminando en la calle con una falda entallada e iba un señor en un taxi diciéndome de cosas.

“Yo creo que tú puedes vestirte como tú quieras pero al señor no le bastó, se paró, se bajó del taxi y fue a agarrarme las pompas, yo no hice nada, no sabía qué hacer, grité”, recordó.

Una amiga que iba con ella reaccionó y le pegó al sujeto.

La presentadora también recordó que en algún momento de su vida vivió violencia de pareja, pero lo superó al concientizar el amor propio.

Este sábado, Fabiola acudió a la inauguración de una tienda de mascotas en la Ciudad de México.

Ahí también mostró su postura en cuanto al uso de pieles animales para la creación de abrigos o zapatos, dejando en claro que es un debate que comienza desde el consumo de carne.

Se dijo en pro de los animales, sin embargo, comentó que no podía ser hipócrita cuando le cuestionaron su postura sobre actrices que usan abrigos de pieles de animales.

Ella, dijo, en ese momento traía zapatos de piel, por lo que prefirió no decir más al respecto.

Campomanes regresó este año a los escenarios luego de haber estado ausente de la televisión durante dos años en un retiro voluntario.