ÚLTIMA HORA: Pepe Aguilar habla sobre detención de su hijo (VIDEO)

Después de que el hijo del cantante mexicano, Pepe Aguilar, fuera detenido y acusado en la corte federal del distrito sur de California por presuntamente ingresar a Estados Unidos con personas indocumentadas, su papá por primera vez rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones a través de sus redes sociales.

“¿Cómo están los saludo con afecto, y con un contenido distinto, vamos hablar de mi hijo Emiliano, ya ustedes sabrán que este muchacho está pasando por momentos difíciles, legales… entonces de viva voz, quise darles mi postura y dónde andamos en esa situación”, comentó.

Y agregó: “Primero que nada quiero agradecer a todos los que se han manifestado, a favor y con solidaridad con la familia, tanto amigos, como fans, otros gúeyes que ponen memes… muy interesantes… qué cosa, pero el ecaso es que (quiero) agradecerles por el cariño que manifiestan a la familia”.

Y siguió diciendo: “Número dos, quiero dejar bien claro que la postura de mi familia… que es de cien por ciento solidaridad, con Emiliano, y entiendo que seguramente del lado de su mamá será igual… pero de mi lado, de sus hermanos Leonardo Ángela y Analiz, mi madre, mi hermano, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, pues estamos con Emiliano, se equivoca uno en la vida y eso no significa que no vamos a apoyarlo en las buenas y en las malas”, siguió.

Agregó que quería recordar de cómo es de que ha sido su vida mediática “en más de 30 años, nunca me he apoyado del escándalo, nunca ha sido mi estilo, ni estrategia, aprovecharme de situaciones escandálosas o amarillistas que se pueden vender, pero nunca ha sido mi estilo, por eso estoy grabando esto, para que quede claro, no estoy ocultando nada, no sé nada, yo no hice nada, no voy habar de otro ser humano, que es un hombre de casi 25 años de edad, que él sabrá lo que quiere decir de su vida, yo no podría estar hablando por mi hijo, por lo tanto aquí queda en este video”.

Y por último finalizó que su sentir con respecto a la ley es que nadie debe estar encima de ella, “creo en una sociedad que debe regirse con leyes, definitivamente es una situación muy difícil, mi hijo es ciudadano americano, es mayor de edad y será juzgado en EE.UU. y llevará un juicio donde será encontrado inocente o culpable, definitivamente es algo que está muy claro, por lo tanto estaré como padre apoyando a mi hijo, yo creo en mi hijo, mi hijo no es un delincuente y segurmanente así lo probará en su juicio, les gradezco de todo corazón su interés por esa situación, así es la vida, y estamos 100 por ciento con Emiliano y esperando que este episodio sea algo que le traiga mucho aprendizaje y le traiga algo positivo en su vida… así las cosas”.

José Emiliano Aguilar, fue detenido a mediados de marzo en la garita fronteriza de San Ysidro, California, por intentar ingresar al país con cuatro ciudadanos chinos en el baúl de su automóvil, es el hijo del cantante regional mexicano Pepe Aguilar, lo confirmaron el viernes sus abogados.

José Emiliano Aguilar está acusado en la corte federal del distrito sur de California por presuntamente ingresar a Estados Unidos con personas indocumentadas

Fue el pasado 14 de marzo cuando el acusado, quien es ciudadano estadounidense, y otra persona llegaron a la garita internacional a bordo de un vehículo Chrysler 200 con placas de California, señala información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Durante la inspección un equipo canino alertó de algo sospechoso en el baúl, por lo que fue enviado al área de segunda revisión.

Dentro del portaequipajes del vehículo fueron localizadas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, identificadas como Fenjiao Feng, Yuanzhang Lin, Lingling Tang y Yiming Wang, quienes admitieron ser originarios de China y no tener documentos para ingresar legalmente a los Estados Unidos, detalla la acusación a la que Efe tuvo acceso hoy.

Durante su declaración el grupo dijo que aceptaron pagar entre “3.000 y 60.000” si lograban ingresar a los Estados Unidos, precisa el documento. Dos de ellos se dirigían a Los Ángeles y los otros dos a Nueva York.

“El ocultar personas en un vehículo es peligroso y podría traer graves consecuencias”, declaró en un comunicado el jefe de operaciones terrestres de CBP en San Diego, Pete Flores.

Al hijo del cantante se le fijó una fianza de 15.000 dólares y, entre las condiciones, se encuentra el no viajar a México, detallan documentos oficiales.

Tanto Aguilar como el grupo de ciudadanos chinos deberán presentarse nuevamente ante la corte federal a mediados de abril.(Con información de EFE).