ÚLTIMA HORA: Fallece la actriz Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher

La actriz Debbie Reynolds, famosa por su papel en “Singin’ in the Rain” (1952), falleció hoy en Los Ángeles (California) a los 84 años tras sufrir un derrame cerebral, según informó el medio especializado en noticias de famosos TMZ.

Su muerte llega justo un día después de la de su hija Carrie Fisher, la princesa Leia de “Star Wars”. “Quería estar con Carrie”, señaló a Variety su hijo Todd Fisher.

“Ahora está con Carrie y todos tenemos roto el corazón”, dijo Fisher desde el Centro Médico Cedars-Sinai, a donde su madre fue trasladada de emergencia durante el día.

Fisher señaló que el estrés por la muerte de Carrie “fue demasiado” para Reynolds.

Reynolds no había cumplido 20 años cuando fue elegida para actuar con Gene Kelly en “Singin’ in the Rain”, el musical de 1952 que se volvió un clásico. Reynolds era conocida también por su papel nominado al Oscar en el musical “The Unsinkable Molly Brown”.

Su duro divorcio del cantante Eddie Fisher, quien la dejó para irse con Elizabeth Taylor, llegó a los titulares de los tabloides a finales de la década de 1950.

Admiradores crean estrella para Carrie Fisher en Hollywood

Los admiradores de Carrie Fisher han creado una estrella para la fallecida actriz en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Un grupo de fans se apoderó de una estrella en blanco en el Hollywood Boulevard y pegaron letras para escribir su nombre y la frase “que la fuerza esté contigo para siempre”. También colocaron velas y flores alrededor de la estrella.

Fisher no tenía una estrella oficial en el Paseo de la Fama, pero los administradores de la atracción turística de Los Angeles permitieron temporalmente el homenaje para darle a los fans un lugar para despedirse.

También ha habido un resurgimiento de los libros de la actriz de “Star Wars” y humorista desde su muerte ocurrida el martes.

Fisher, la hija de la actriz Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher había estado hospitalizada desde el viernes, cuando un grupo de paramédicos atendió a una paciente en un aeropuerto de Los Angeles.

Su más reciente libro, “The Princess Diarist”, encabezaba la lista de los más vendidos de Amazon el miércoles. “Wishful Drinking” y “Postcards From the Edge” también estaban entre los 10 más vendidos de Amazon, mientras que “Shockaholic” se encontraba en el puesto 57.

Cinco de los 10 libros más vendidos de la lista “Movers and Shakers” de Amazon, que mide los títulos que tienen el mayor ascenso de ventas en un periodo de 24 horas, fueron escritos por Fisher. La lista también incluía el libro de Courtney Carbone “I Am a Princess”, sobre el personaje de Fisher la princesa Leia, en el puesto número 11.

HBO, que transmitirá el documental “Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fisher” el próximo año, anunció una transmisión especial de Año Nuevo del monólogo de comedia de Fisher “Wishful Drinking”.

El canal calificó a Fisher como “una gran amiga y un raro talento que nos dejó con muchas memorias perdurables, con su maravilloso sentido del humor y su perspectiva única y honesta de la vida”.

El público también volverá a escuchar la voz de Fisher en dos nuevos episodios de la comedia animada de Fox “Family Guy”.

Fisher retomó su papel como Angela, la jefa de Peter Griffin (Seth MacFarlane) en una cervecera. Las fechas en las que serán transmitidos aún no han sido anunciados, dijo Fox el miércoles.

Mientras tanto el cómico Steve Martin quedó en medio de una discusión en las redes por un tuit que publicó y luego borró en el que decía: “Cuando era joven Carrie Fisher era la creatura más hermosa que hubiese visto. Resultó ser inteligente y brillante también”.

Martin fue criticado por enfocarse sólo en su apariencia en vez de su trabajo, pero a su vez estas críticas fueron señaladas como una lectura demasiado reactiva a su homenaje.

Fisher encontró su mejor material en sus propios problemas

Carrie Fisher, una princesa dentro y fuera de la pantalla, interpretó ambos papeles con valentía.

Como Leia de “Star Wars”, comandó tropas, tuvo un amorío con Han Solo — y en la vida real con el actor que lo interpretaba— y le mostró a las feministas de los años 70 cómo sería la vida como una mujer liberada en una galaxia muy, muy lejana.

Como la hija de los astros de Hollywood, Debbie Reynolds y Eddie Fisher, tomó su dolorosa historia familiar y sus demonios personales para crear un estilo inquietantemente gracioso que la llevó a ser una popular autora.

La voz ronca de Fisher y su interpretación seductora también contaban una historia: pasó por muchas cosas y quería, o necesitaba, compartir un viaje que incluyó adicción a las drogas, enfermedades mentales y tratamiento con electroshock.

“La gente se siente identificada con aspectos de mi historia y eso es agradable porque no estoy sola con ella”, dijo Fisher a The Associated Press en 2009. “También creo que eres tan enfermo como tus secretos. Si eso es real estoy muy sana”.

Fisher, quien murió el martes a los 60 años, reveló sus batallas antes de que este tipo de literatura confesional se volviera común. Sus vehículos de expresión incluyeron la novela semiautobiográfica de 1987 “Postcards from the Edge” y el espectáculo en solitario “Wishful Drinking”, que fue presentado en Broadway y fue grabado para televisión.

Pocas cosas quedaban fuera su espectáculo. Fisher hablaba del escándalo que envolvió a sus famosos padres (su padre se escapó con Elizabeth Taylor); su breve matrimonio con el músico Paul Simon; cuando el padre de su hija la dejó por un hombre y el día que despertó junto al cadáver de un amigo que había tenido una sobredosis en su cama.

“Soy un producto de la endogamia de Hollywood. Cuando dos celebridades se aparean algo como yo es el resultado”, decía en el espectáculo. En otro momento bromeaba: “no tengo un problema tan grande con las drogas como lo tengo con la sobriedad”.

Fisher había estado hospitalizada desde el viernes, tras sentirse mal a bordo de un vuelo y de ser atendida por paramédicos en un aeropuerto de Los Angeles. Su familia no reveló detalles de la emergencia, pero según reportes de medios había sufrido un infarto.

Su debut cinematográfico fue junto a Warren Beatty en el éxito de 1975 “Shampoo” y también actuó en “Austin Powers”, “The Blues Brothers”, “Los ángeles de Charlie”, “Hannah and Her Sisters”, “Scream 3” y “When Harry Met Sally …”.

Pero su papel más memorable era el de la princesa Leia en la trilogía original de “Star Wars” con su inconfundible peinado con moños laterales.

El peinado le chocaba e incluso tenía sentimientos encontrados sobre su famoso personaje. Desde un principio lo sabía y el público lo entendió después: Interpretar a Han Solo (a quien dio vida Harrison Ford) le habría venido mejor.

“Cuando leí el guion por primera vez pensé que ese era el personaje a interpretar, siempre irónico y sardónico”, dijo en Inglaterra en 2015. “Siento que muchas veces Leia está preocupada o enojada o, gracias a Dios, siendo mordaz. Pero en general mucho más preocupada y enojada que Han Solo, y no es divertido interpretar eso”.

Retomó el papel de Leia en el episodio VII de la serie “Star Wars: El despertar de la fuerza” de 2015, y su imagen animada por computadora aparece en la más reciente entrega, “Rogue One: Una historia de Star Wars”.

Fisher siguió contando su historia después de que “Postcards From the Edge” se convirtió en un libro éxito de ventas y fue adaptado a una película de 1990 protagonizada por Meryl Streep y Shirley MacLaine.

Otros de sus títulos son “Delusions of Grandma”, “Surrender the Pink”, “The Best Awful”, “Shockaholic” y sus memorias publicadas este año “The Princess Diarist”, en las que revelaba el amorío que ella y Ford tuvieron en el plató de “Star Wars”.

Siempre dispuesta a verse a sí misma con humor, interpretó a “Carrie Fisher” varias veces, como en la oscura parodia de Hollywood de David Cronenberg “Maps to the Stars” y en un episodio de “Sex and the City”.

En los últimos 15 años Fisher también tuvo una carrera bastante activa como invitada en televisión, en el programa de Amazon “Catastrophe” como la madre del personaje de Rob Delaney, y como una antigua leyenda de la comedia en “30 Rock”. Durante la última década también hizo la voz de un personaje recurrente en la comedia animada “Family Guy”.

Fisher y su madre fueron retratadas en el documental “Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fisher” de HBO será transmitido en 2017, tras ser estrenado este año en el Festival de Cine de Cannes.

Además de su madre le sobrevive su hermano Todd Fisher y su hija Billie Lourd.

Incluso al final alguien se aseguró de que Fisher fuera recordada con una sonrisa, su bulldog Gary Fisher, tiene su propia cuenta de Twitter y el martes apareció este mensaje en ella: “Los tuits más tristes de escribir. Mami se ha ido. Te amo @carrieffisher”. (Con información de AP).