UBER y AT&T amenizan actividades deportivas en Tampa este fin de semana

Las empresas anunciaron recientemente que del 7 al 9 de enero, en horario de 11 de la mañana a 7 de la noche, trabajarán en conjunto para ofrecer viajes gratis alrededor de Tampa Bay.

De esta forma, puede asistir al Campeonato Nacional interescolar en Florida, sin preocuparse por estacionar su automóvil.

Ingrese a la aplicación Uber en su celular y escriba ‘Football’ el próximo fin de semana mientras se celebra el evento deportivo.

NEED A RIDE? @ATT

is offering FREE @Uber_Florida rides around the area for #nationalchampionship weekend. More Info: https://t.co/R6XeXPy9rD pic.twitter.com/fExlOcHPtv

— ABC Action News (@abcactionnews) January 5, 2017