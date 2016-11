Tus deseos son órdenes

Mi sueño siempre fue trabajar en los medios de comunicación y poder llevar un mensaje. Pero todos en mi familia decían: “las personas que estudian comunicaciones van directito a la fila de los desempleados”. Por eso, decidí estudiar administración de empresas y acabé trabajando con mi familia en negocios de restaurantes.

Nunca estuve contenta con mi empleo pues no me llenaba. Hasta que un día pedí con mucha fe: “Diosito, quiero conseguir un empleo en el que pueda usar mis talentos, pero no sé por dónde empezar…estoy dispuesta a hacer lo que sea ¡ayúdame!”.

A los días de hacer mi petición, da la casualidad que leí en un magazín un anuncio de una empresa que presentaba seminarios de negociación para ejecutivos y la propaganda decía: “En la vida como en los negocios, no obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias”. Pensé: “me fascinaría viajar por el mundo dictando conferencias para una prestigiosa empresa americana como esta”. Arranqué la página y guardé el anuncio en mi mesita de noche.

Días después, mientras leía la parte de empleos en el periódico, ocurrió una gran coincidencia. Encontré un anuncio de la misma empresa y por suerte estaban buscando un conferenciante. Pensé: “¡Qué casualidad!”. Fui a entrevistarme y me informaron que buscaban un seminarista de habla hispana, así que pensé: “¡Otra casualidad!”

Trabajé con esa empresa varios años y más casualidades surgieron, señalándome el camino para llegar a convertirme en motivadora, autora, columnista y conductora de mi programa de radio nacional. Cuando sigo el hilo de continuidad en las coincidencias de mi vida, veo claramente la conexión que tiene cada “casualidad”.

Cuando estableces un sueño y tienes fe de que puedes cumplirlo, mágicamente empiezan a aparecer casualidades que te ayudan a lograr lo que tanto deseas. Esas coincidencias son oportunidades que el Universo te presenta para ayudarte a cumplir tus objetivos. Es decir, si hoy dices con convicción: “Me comprometo a ahorrar diez mil dólares”, y cuando vas caminando por la calle te encuentras un dólar en el piso, ¡no es casualidad!