Trump se burló de Arnold Schwarzenegger, pero jamás pensó que él le respondería así

Donald Trump, por medio de un par de tweets, se mofó de la caída de rating que sufrió el programa “El Aprendiz”, desde que el lunes pasado lo sustituyó en la conducción Arnold Schwarzenegger.

“Wow, los ratings con Arnold Schwarzenegge se ‘ahogaron’ (o destruyeron) en comparación con ésta máquina de ratings, DJT (Donald J. Trump). Por mucho…”, tuiteó el magnate.

“Y eso que sólo se comparó su temporada 1 con la 14 mía compárenla con mi primera. Pero a quién le importa, si apoyó a Kasich y a Hillary….”, agregó en otro tweet.

Arnold Schwarzenegger respondió a los comentarios de Trump por medio de un retweet del primer mensaje.

“No hay nada más importante que el trabajo de la gente, Donald Trump”, dijo el protagonista de Terminator, “te deseo la mejor de la suertes y espero que vayas a trabajar por TODA la gente estadounidense tan agresivamente como trabajaste por tus ratings”.

El actor, después, también recomendó a Trump estudiar una cita de Abraham Lincoln, que, dice, lo inspiró cada día cuando fue Gobernador de California y ahora espera que lo inspire a él.

“Desde las elecciones pasadas, he estado pensando en una de las frases de mis héroes: el Presidente Lincoln. Yo pienso que tienen un importante mensaje para todos hasta hoy”, dijo Schwarzenegger.

“Nosotros no somos enemigos, somos amigos. Nosotros no debemos ser enemigos. Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de afecto, no debe romperlos. Los místicos acordes de la memoria nos los recordarán cuando sean tocados de nuevo y seguramente seremos mejores ángeles de nuestra naturaleza” expresó el intérprete, citando a Lincoln.