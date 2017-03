Trump me invitó a salir: Emma Thompson (FOTO)

Para nadie es un secreto el carácter donjuanesco de Donald Trump. Lo que nadie sabía hasta ahora es que entre sus intentos de conquista figura Emma Thompson, según reveló la propia actriz.

La estrella británica recordó en el programa escandinavo Skavlan que recibió una peculiar invitación del magnate en 1998, cuando ella se encontraba en Los Ángeles filmando la película Colores Primarios.

Curiosamente, la cinta estaba inspirada en la primera elección presidencial de Bill Clinton, y Thompson interpretaba a un personaje basado en Hillary Clinton.

“Estaba en mi tráiler cuando empezó a sonar el teléfono, lo levanté y escuché: ‘Hola, soy Donald Trump’. Contesté: ‘¿De veras?, ¿puedo ayudarle?’. Y me dice: ‘Me preguntaba si podía ofrecerle hospedaje en uno de mis hoteles. Son muy cómodos.

“Le dije: ‘¿Por qué me llama a mi tráiler para ofrecerme un lugar dónde hospedarme? Y me contesta: ‘Bueno, sabes, creo que podríamos llevarnos muy bien. Tal vez podríamos salir a cenar en alguna ocasión’. No supe qué hacer, estaba sola, así que sólo le respondí: ‘Yo le llamo'”, relató la ganadora del Óscar entre risas.