Trump ataca a Chiquis Rivera y la llama ‘fea’ (VIDEO)

A tan sólo unas horas de las elecciones, se dio a conocer que otra hispana también fue atacada por Donald Trump. Se trata de Chiquis Rivera quien reveló que, al igual que varias mujeres, fue víctima de los humillaciones y desprecios del republicano.

La hija de Jenni Rivera narró a Suelta la Sopa cómo ocurrió el penoso momento cuando él la llamó fea.

“Yo también tuve un problema con Trump. Tuvimos un reality show de Miss Universo, se iba a hacer aquí en Telemundo. Y él llegó al set y estábamos todos listos en nuestras sillas y llegó él y canceló el show porque decía que no estábamos bonitas. Así lo dijo y yo dije ‘guau’”, dijo Chiquis en entrevista.

“El programa llevaría por nombre Miss Latina Universo, en el que Donald Trump fungiría como coach de las participantes que buscaban representar a nuestras mujeres, y yo pensé: no importa lo que él diga, yo me siento bonita aunque no sea talla 2”, agregó en una entrevista con Luis Alfonso Borrego.

Al show que Chiquis se refiere es al de Miss Latina Universo en el que sería coach de las participantes que buscaban representar a las latinas en el certamen Miss Universo.

Sin embargo la cantante dijo que no le dolió el desaire pues ella “se sentía bonita, dije, ‘a lo mejor porque no soy un size dos’”.