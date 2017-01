Un informe de Daily Mail sugiere que el presidente Donald Trump proyectaba para el personal de la Casa Blanca la película ‘Finding Dory’ mientras que miles protestaban su decreto de suspender el ingreso al país de ciudadanos procedentes de varios países de Medio Oriente.

El medio cita que el presidente habría hablado por teléfono con el rey de Arabia Saudita, Abd-Aziz, y el príncipe heredero a la corona de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, antes de proyectar la cinta; posteriormente, habría contactado con el presidente en funciones de Corea del Sur, Hwang Kyo Ahn.

In between foreign leader phone calls today, Pres Trump hosting a movie screening in the Family Theater. WH aide says it’s “Finding Dory.” — Mark Knoller (@markknoller) January 29, 2017

El asistente al secretario de Trabajo, Chis Lu, consignó en un tuit la ironía de que, en medio del tenso clima migratoria, Trump hubiera elegido una película que trata de “una extranjera que ingresa a Estados Unidos sin autorización para reunirse con sus padres”.

Uno de los coprotagonistas de la cinta, Alber Brooks, también destacó en un tuit que era “raro que Trump esté viendo Finding Dory hoy, un película que trata de la unión familiar- algo que él intenta impedir en la vida real”.

Odd that Trump is watching Finding Dory today, a movie about reuniting with family when he’s preventing it in real life. — Albert Brooks (@AlbertBrooks) January 29, 2017



Según informes, la función habría iniciado a las 3 p.m. y para las 4:45 p.m., Trump ya estaría en su cuenta de Twitter lanzando ataques a los excandidatos presidenciales John McCain and Lindsey Graham, afirmando que fueron “débiles en materia de inmigración”.

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong – they are sadly weak on immigration. The two… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de enero de 2017

Con información del medio Daily Mail.