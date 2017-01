Tras su separación, Dayanara Torres así se ‘consuela’ (VIDEO)

Dayanara Torres sorprendió este año al revelar que había terminado su relación y que inició el año soltera.

Lo anterior lo dijo para el Blog de Los Ángeles, donde la puertorriqueña de 42 años confesó: “Este año último terminé una relación de varios años que tuve lejos de cualquier foco y, aunque un poco dolida, fue lo mejor para los dos…”.

Sin embargo este 2017 lo inició haciendo otras cosas que ama, como bailar y hacer ejercicio. En su último video en Instagram demuestra cómo se consuela. Dayanara aparece haciendo una rutina de ejercicios, donde además baila a ritmo de reggaeton, informó la revista People en Español.

“Ejercicios en casa. ¡No lo puedo evitar! Me sale lo boricua. Perdón a mi entrenadora. Pero es lo que me pasa cuando me pones ‘Vacaciones’”, escribió en relación al tema de su compatriota Wisin.

Y es que tal vez por eso dicen que al mal tiempo, buena cara.