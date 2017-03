Tras ser deportada, comediante mexicana dice la ‘verdad’ (VIDEO)

A la comediante mexicana Nora Velázquez, conocida por su personaje de Chabelita, no le quedó de otra que tomarse con humor su deportación y cancelación de su vida, luego de que no la dejaron entrar a Estados Unidos por no llevar su permiso de trabajo.

En su cuenta de Facebook, la comediante subió un sketch de casi dos minutos en el que Chabelita explica a su manera su encuentro con las autoridades migratorias.

“Chabela” comenzó diciendo: “Quiero mandarle una disculpa a todas mis amigas que pertenecen a la Cofradía del Sirio Garampiñado que radican en Estados Unidos, una disculpa muy sentida por no haber llegado a la junta”, para después narrar su supuesto encuentro con los oficiales.

Fue hace unos días cuando se dio a conocer que a la comediante Nora Velázquez le fue retirada su visa de Estados Unidos por autoridades migratorias de este país.

La actriz de 50 años, conocida por su papel de “Chabelita”, pretendía volar de Los Ángeles hacia Seattle cuando fue interceptada, de acuerdo con diversos medios.

Presuntamente iba a realizar una presentación artística. La capitalina, quien no contaba con permisos de trabajo en Estados Unidos, no podrá regresar a aquel territorio por los próximos cinco años.

“Por el momento no tengo ningún comentario al respecto más que reiterar mi constante compromiso con ofrecer al público un trabajo profesional y de calidad”, escribió en un comunicado que hizo llegar tras habérsele contactado vía telefónica.

Hace una semana, agentes migratorios estadounidenses también detuvieron y cancelaron la visa al comediante Carlos Bonavides y Maribel Fernández “La Pelangocha”.

Bonavides aseguró que se dirigían a dar un show para un amigo, por el cual no cobrarían nada, pero las autoridades no aceptaron eso.