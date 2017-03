Tras rumores de muerte de José José, su hija decide hablar

Un simple chequeo médico de José José se convirtió en trending topic en Twitter.

Todo comenzó cuando la periodista de espectáculos Maxine Woodside, escribió en su cuenta del pajarito azul que el intérprete se encontraba muy delicado de salud, por lo que pidió a sus seguidores que rezaran por él.

“Oraciones para José José que está delicado de salud. Desde aquí todo nuestro cariño.”, escribió en @maxwoodside.

Desde ese momento, los cibernautas empezaron a especular sobre el estado del cantante.

Unas horas después, la hija de José José, Marysol Sosa, salió a aclarar los rumores, al decir que su padre se encontraba perfecto y sólo había viajado a la Ciudad de México a hacerse unos chequeos de rutina.

“Queridos amigos! Papá @JoseJoseOficial se encuentra muy bien. Solo vino a #CDMX a chequeo médico como cada año. No hay de qué preocuparse!

“Norma hermosa! Qué gusto. Muchas gracias por sus oraciones. Solo vino a su check up anual. Tranquilos, ok? Gracias por su cariño. :)”, posteó en @Marysol_Oficial.

Sin embargo, los tuiteros no perdonaron y continuaron hablando de “El Príncipe de la Canción” y sus múltiples enfermedades.

“Otra vez mataron a #JoséJosé, jajaja ¿qué crisis de noticia hay ahora en tw. HASTA SIEMPRE JOSÉ JOSÉ”, dijo el usuario @limetam.

“Hijo de la ching..No me espanten con eso d la muerte d #JoseJose no ven k no tengo dinero para ponerme bien pedo. HASTA SIEMPRE JOSÉ JOSÉ”, posteó @JuanMalpicaS.

El intérprete de “El Triste”, de 69 años, ha lidiado con varios padecimientos que han mermado su salud, entre ellos el alcoholismo y problemas en sus cuerdas vocales, en el esófago y el estómago.