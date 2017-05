Tras las revelaciones de Rodner Figueroa, esto hizo Raúl de Molina (FOTO)

Después de que el venezolano fashionista Rodner Figueroa, revelara a María Celeste Arrarás en su programa Al rojo vivo, que tras su despido de Univisión (después de que llamara simio a la ex primera dama Michelle Obama), uno de los pocos amigos que lo apoyó fue Raúl de Molina, el conductor de El Gordo y La Flaca rompió el silencio a través de una fotografía.

El cubano compartió una imagen en donde aparece junto a Rodner, su pareja el decorador de interiores salvadoreño Ernesto Mathies, María Celeste y su esposa Millie. “Fantástica cena con los mejores amigos en @chefmschwartz @filiarestaurant @slsbrickell”, escribió Raúl, dejando en claro que cariño y la amistad continúan más fuertes que nunca.

Los fans de ambos conductores quedaron muy contentos de verlos juntos: “Felicidades por esa bonita amistad, mis respetos Raúl lo felicito, Rodner habló muy bonito de ti eso te hace grande Dios te bendiga”, “Cómo les quedó el ojo, a todas las personas que dicen que los empleados de las televisoras se odian”.

Como se recordará Rodner dijo que tras su salida de Univisión pudo reflexionar y darse cuenta de quiénes eran sus amigos verdaderos.

“Raúl de Molina ha sido un amigo incondicional. Me dan ganas de llorar cuando pienso en Raúl. Raúl (me defendió) con capa y espada. La gente piensa que en la televisión Raúl y yo éramos enemigos, (él) hasta la fecha me llama. Estuvo conmigo desde el minuto uno de una manera solidaria y activa y por eso lo quiero hacer público”, le dijo a María Celeste en la entrevista que se transmitió por Telemundo.