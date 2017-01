Tras despido de Bárbara Bermudo, Pamela Silva paga las consecuencias (FOTO)

Después de que se anunciara que Bárbara Bermudo quedó fuera de Univisión, cientos de usuarios han amenazado a su excompañera Pamela Silva Conde con dejar de ver Primer Impacto si la conductora no regresa al programa.

A través de la red social de Pamela Silva, algunos seguidores de Bermudo han encontrado un espacio para desahogar su furia y hacer amenazas a la misma presentadora, quien hasta el momento no ha hecho ninguna declaración sobre el despido de Bárbara.

Su último mensaje es para anunciar que regresa al trabajo y para darle la bienvenida al 2017, “I see you 2017! Back to work today!/ Súper enfocada en lo que nos brindará este año nuevo. ¡Hoy de regreso al trabajo!”.

Sin embargo algunos de los usuarios le dejaron fuertes mensajes: “Qué lástima Primer Impacto, no (lo) veré más y nada será igual sin @barbarabermudo era el alma de ese programa”, “Tampoco veré más el programa! #teambarbara por siempre @barbarabermudo”, “gracias a ella es que muchos veían ese programa ja ja ja ya que no estará es claro que llegarán al fracaso total, Pamela es buena en lo que hace pero jamás va a superar a Bárbara así que ubícate”, “Queremos a Bárbara en Primer Impactó!!! Lo siento pero yo no veré mas Primer Impracto sin Bárbara”.

Y los ataques continuaron incluso para la misma Pamela, “@primerimpacto ya no impacta sin @barbarabermudo. Esta periodista @pamelasilvatv le falta mucho para conectar y traspasar la pantalla @barbarabermudo se ganó nuestros corazones con su humildad, sencillez y profesionalismo”.

También en las redes sociales del programa decenas de personas se le fueron encima a la producción y les dijeron: “Fuera primer impacto”, “Sin @barbarabermudo ese programa no sirve”.

Aunque también hubo alguno que le dejó ver su apoyo, “no estoy de acuerdo con la manera como @univision despide a sus empleados, pero yo sí seguiré viendo el programa porque tú eres una gran presentadora. Me caes muy bien”, “Pamela no prestes atenciona malos comentarios obvio mucha gente esta dolida como es normal, pero yo sé que estás preparada para esta nueva etapa”.

Algunos dijeron que Michelle Galván es una buena opción para que ocupe el lugar de Bárbara Bermudo.

Sin embargo tras la sorpresiva salida de Bermudo, de 41 años, la periodista peruana Pamela Silva Conde, de 35 años, seguirá al mando.

I see you 2017! Back to work today!/ Súper enfocada en lo que nos brindará este año nuevo. ¡Hoy de regreso al trabajo! ???? #TBT #Paris #whataview #eiffeltower Una foto publicada por Pamela Silva (@pamelasilvatv) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 9:45 PST