¿Traición? Lo que planea hacer Jacqie Rivera sería un fuerte golpe para Chiquis (VIDEO)

En el próximo episodio de la serie The Riveras, Jacqie Rivera le confesó a Chiquis que su papá, el cual está preso, la ha llamado por teléfono y está interesado en mantener comunicación con ella.

“Yo sé que hicimos una promesa cuando estábamos pequeños—aunque yo haya roto dos, que íbamos a estar siempre juntos y que nunca nos casaríamos—prometimos que si tuviéramos la oportunidad de conocer a papá lo haríamos juntos. El ha intentado contactarme por un buen tiempo y lo he ignorado. En sus cartas me ha mencionado a mí y a Mikey y le pregunté sobre ti…”, le dijo Jacqie a Chiquis.

Sin embargo Chiquis le recordó los malos momentos que pasó gracias a él, “él siempre me dijo que era una mentirosa, que mi mamá me metía cosas en la cabeza, pero mi mamá nunca me puso nada en la cabeza, esto es algo que yo recuerdo”.

Sin poder contener las lágrimas Jacqie escucha a Chiquis, quien le recomienda que sí lo vea, aunque su hermana le dice que aceptaría solo si le pide perdón.