¿Traición? Así fue sorprendida Angélica Rivera en EE.UU. (VIDEO)

El programa de ‘El Gordo y La Flaca’ encontró a la primera dama mexicana, Angélica Rivera, de compras en unas tiendas exclusivas de Estados Unidos, desatando una olda de críticas por consumir en territorio extranjero.

Y es que fue apenas hace unos días cuando el presidente Enrique Peña Nieto lanzó una campaña para impulsar la economía nacional mediante la promoción de productos mexicanos y utilizar un sello que identifica a los productos hechos en territorio azteca.

Lo anterior fue debido a las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de renegociar o incluso sacar a su país del Tratado de Libre Comercio, y su llamado a que empresas de sectores como el automotriz salgan de países como México, y opten por darle esos empleos a los estadounidenses.

Por eso llamó la atención ver a la primera dama mexicana de compras en este país.

En el programa de entretenimiento de Univisión, mostraron a Rivera en un exclusivo barrio de Beverly Hills en la zona de las grandes y costosas tiendas de ropa.

“La Gaviota” fue vista tranquilamente en compañía de sus amigas, paseando

por la calle y como cualquier mujer entrando a las tiendas a revisar la ropa.

En las imágenes se le vio salir de una exclusiva boutique para ir junto a sus amigas a otra tienda también muy costosa especializada en maquillaje.

Allí estuvieron más tiempo revisando los artículos y cuando cayó la noche, las cinco mujeres se sentaron a descansar en una de cafetería en plena calle. Cabe destacar que la actriz estaba un poco camuflajeada para no ser reconocida.

Lili por su parte dijo que mucha gente sugiere que: “cuando eres primera dama no debes estar en los Estados Unidos en esas tiendas caras dando vueltas, pero otra gente a lo mejor dice: ¿por qué no?, es muy difícil pasar años y no poder ir ni a la esquina, como decía Michelle Obama”.

Mientras que Carlos Calderón opinó que debería tener cuidado, “si pasa algo ahí, es cuestión de seguridad nacional”.

Los comentarios desaprobando tal acción no se hicieron esperar: “Es lo único que sabe hacer. ¿Acaso alguien la ha visto haciendo algo direrente? Acaban de darle un cargo nacional de DIF a otra persona porque ella no sirve para nada”.

Y otro agregó que debió comprar en México: “no critico que compre pero si que no compre en México, productos mexicanos de diseñadores de México”.



Y siguieron los reproches: “¿Dónde quedó el logo de consume lo hecho en México?”.



Unos más la tacharon de “traidora”.