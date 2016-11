‘Todo increíble’, dice Belinda sobre la clausura de su bar

Al ser cuestionada sobre la clausura de su bar en la Ciudad de México, Belinda se limitó a decir que “todo (está) increíble”.

Y es que según informó a través de su cuenta de Twitter la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el establecimiento de la cantante y actriz de origen argentino fue suspendido: “#InformaPGJ El negocio llamado La Chismosa fue suspendido por @COFEPRIS a falta de aviso de funcionamiento ante la SEDESA”.

Al darse a conocer esta noticia, el programa Hoy aprovechó la alfombra roja de la película Trolls para cuestionar a Belinda, pues ella participa dando voz a uno de los personajes de la nueva cinta animada de Dreamworks. A lo que sólo respondió: “Todo (está) increíble, pero hoy estamos para la película, así que apóyenme con esto, con la peli”.

Según informó la Procuraduría de la capital mexicana, el negocio denominado como La Chismosa fue clausurado dentro del operativo Mala Copa, en primer lugar por no contar con la Licencia Ambiental Única (LAU) y mezclar los residuos sólidos; además fue suspendido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) por falta de aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud (SEDESA).

Cambiando el tema escabroso asunto, “Beli” optó por platicar sobre sus próximos proyectos, asegurando que además de promover la película Trolls, está dedicada de lleno a la creación de su música.

“Estoy trabajando en la música, me estoy en el estudio todo el tiempo concentrada en eso, entonces no he podido hacer muchas cosas, porque cuando te metes en el estudio estás concentrada haciendo muchas cosas, encontrando inspiración, escribiendo canciones y es lo que he estado haciendo”.

Por último, dijo cerrará el año con su línea de zapatos, con esta peli, que es una de las pelis más padres que he hecho, que he tenido la oportunidad de hacer, y pues con mucho amor y con mi familia”.