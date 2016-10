Thalía y Donald Trump “son amigos”, afirma Laura Zapata

Tras la controversia que se ha desatado en redes sociales, la cantante Thalía al volverse a viral una foto que ella misma publicó hace dos años, donde se ve a posando frente a un helicóptero de Donald Trump, Laura Zapata fue cuestionada al respecto.

“¡Que mello no!”, Imagínate, ¿de veras?, ¿y lo confirmaron? Bueno, pues son amigos, sí, bueno son amigos”, dijo Laura a los medios que acudieron a la grabación de su nuevo disco de música vernácula.

“Es que no puedes andar en las dos aguas, digo, yo”, confesó sonriente Zapata, quien expresó no diría más al respecto para no entrar en polémica.

Pero al ver la insistencia de los medios, remató: “Trato de contestar muy light, pero lo que yo sé es que son amigos, pero bueno (más) no sé. Yo cuando amo a alguien, pues es que soy muy así, yo te amo a ti y quien te saque la lengua o te pique el ojo me enojo”.