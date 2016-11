¿Thalía o Jennifer López? Confunde a seguidores

La cantante mexicana Thalía es una de las estrellas hispanas más activas en las redes sociales, pero nunca pensó que una simple selfie terminaría confundiendo a sus seguidores.

Y es que la semana pasada, la intérprete de “Amor a la Mexicana” compartió una fotografía a través de su cuenta oficial de Instagram, con el siguiente mensaje: “Pasty without sun! Need beach soon. ¡Sin sol me destanteo! Uuurge una playa en este pre-invierno.

Sin embargo el mensaje no fue lo que confundió a sus miles de seguidores, sino que en la imagen se ve muy parecida a Jennifer López.

Thalía aparece en la selfie con una blusa negra de cuello alto y una chaqueta de pelos del mismo color, pero el peinado es lo que la hace verse muy parecida a la llamada “Diva del Bronx”.

“Te vez diferente, me confundí”, le escribió una usuaria de la red social.

“Tu pelo encrespado es mejor… pareces JLo…”, comentó alguien más.

“Muy parecida a J-Lo, pero eres más guapa aún”, dijo otra fan.