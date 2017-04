Teatro Aurora escenifica ‘País de bicicleta’, una historia de inmigrantes

País de bicicleta, del dramaturgo cubano Nilo Cruz, se escenifica en español en el Teatro Aurora con un montaje dirigido por la mexicana Georgina Escobar.

“Los emigrantes salen de su tierra porque huyen de algo: el hambre, una dictadura, el miedo. O en busca de una vida mejor”.

Limara Meneses, actriz

País de bicicleta es una obra en dos actos que cuenta la historia de tres cubanos con ansias de libertad. Julio (Anthony Rodriguez) es un deportista que sufre una parálisis y necesita de alguien que le cuide y ayude con su terapia. Inés (Limara Meneses Jiménez) es una mujer culta e inteligente que cuida y ayuda a Julio. Pepe (Juan Carlos Unzueta) es amigo de Julio que le presenta a Inés.

El primer acto se desarrolla en la casa de Julio en La Habana y el segundo en la travesía en una embarcación en el mar.

“Es la historia de muchos cubanos e inmigrantes del mundo en busca de libertad. Es un triángulo de amor que se desarrolla en dos espacios: durante la rehabilitación de Julio y luego durante la travesía de Cuba a Estados Unidos, en esas 90 millas donde mucha gente ha perdido la vida”, explica Meneses Jiménez, oriunda de Cuba.

Para la actriz cubana de 29 años, País de bicicleta es su debut en los tablados en Georgia y asegura estar muy satisfecha.

“La obra me llegó a lo profundo porque me identifico con su trama. Mi personaje está lleno de poesía, es un elenco de maravilla, por primera vez me dirige una directora y su sensibilidad y creatividad son increíbles”, agrega la actriz.

Meneses Jiménez elogia el realismo mágico de la obra que le imprimió Escobar y dice que los latinos deberían ver la obra para que reflexionen sobre los motivos que les hizo emigrar.

“A veces se nos olvida y comenzamos a juzgar a quienes quieren salir de sus países o a los nuevos inmigrantes”, acota la actriz caribeña.

País de bicicleta

Cuándo: hasta el 30 de abril. Jueves a sabados, 8 p.m.; domingos, 2:30 p.m.

Costo: $20-$30.

Dónde: Aurora Theatre, 128 East Pike St., Lawrenceville.

Info: 678.226.6222 y www.auroratheatre.com