¿Te gusta el nuevo look de Thalía? (FOTOS)

Aunque al principio los fans de Thalía no estuvieron muy convencidos de su nuevo look, la cantante y actriz mexicana ha logrado convencerlos a medida que pasan los días.

Y es que la intérprete de Amor a la Mexicana, ha compartido fotos donde luce “fantásticamente increíble”, con fleco y una melena más clara de lo habitual.

Happy #thanksgiving to all my loves! ???? ¡Feliz día de #acciondegracias a todos mis amores! Una foto publicada por Thalia (@thalia) el 24 de Nov de 2016 a la(s) 6:36 PST

Pasty without sun! ???? Need beach soon. ⭐️ ¡Sin sol me destaneo!???????? Uuurge una playa en este pre-invierno. Una foto publicada por Thalia (@thalia) el 21 de Nov de 2016 a la(s) 8:15 PST

A través de sus cuentas de Instagram y Twitter, la esposa de Tommy Motola se encuentra muy activa a diario y es ahí donde ha compartido fotos con su nuevo look, que han provocado los más diversos comentarios a su favor.

“Te ves fantásticamente increíble”, le comentó un usuario de Instagram, cuando compartió una imagen de su look en los NewYork Moves Awards 2016, una gala en la que su gran amiga, la conductora Lili Estefan, fue una de las galardonadas.

“Preciosa como ella sola”, le escribió alguien más en esa misma foto, donde aparece luciendo un vestido Charbel Zoé, según explicó la protagonista de “María Mercedes” en su cuenta de Twitter.

“¡Qué hermosa luces!, así es la Thalía que conocemos en México!”, le dijo alguien más, mientras otro de los comentarios decía: “El maquillaje y peinado están perversos”.



Agradece a sus fans en Thanksgiving

Al ser una de las estrellas hispanas más activas en las redes sociales, Thalía no podía dejar de compartir un mensaje dedicado a sus fans con motivo del Thanksgiving.

Antes de la tradicional cena con su familia, la diva mexicana escribió en su cuenta de Facebook: “Amores: En nuestros calendarios se designó este día para dar gracias oficialmente y celebrar en familia y amigos las bendiciones que la vida nos ofrece. ¡El día de acción de gracias, en mi opinión, debe ser a diario! Agradecer por todas y cada una de las maravillas en nuestras vidas es una tarea de todos los días”.

La cantante y actriz continuó su mensaje: “Yo no quería dejar pasar este momento para decirles a todos ustedes, ¡gracias! Gracias por todos los años que me han hecho tan feliz acompañándome en cada una de mis aventuras. Gracias por sostenerme en los momentos buenos y en los que no lo han sido tanto. Gracias porque con sus palabras me levantan y me dan fuerza. Gracias porque con su presencia diaria me alegran los días. Sobre todo, gracias por ser mis cómplices ayer, hoy y siempre”.

“También quiero agradecerles porque a través de mi música ustedes han creado una hermandad sólida que traspasa fronteras. Hemos hecho una red amorosa de protección y cariño que nos motiva y alimenta positivamente. ¡Y lo vivimos palpable durante el Latina Love Tour! ¡He recopilado unas cuantas de las miles de fotos que compartieron en las redes de sus viajes siguiéndome por cada ciudad y realmente son emocionantes! Al verlas van a apreciar el regalo de la amistad, la unión, la felicidad, la emoción y la libertad que nos da nuestro amor. Gracias por agarrarme de “excusa” y así darse el agasajo de viajar y conocer lugares fabulosos compartiendo entre risas un sentimiento en común y el AMOR por nuestra música. ¡Gracias por llevarme a todos lados y por hacerme tan feliz! ¡Los amo muchísimo! ¡Feliz día de acción de gracias hoy y SIEMPRE!”.