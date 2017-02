Tatiana se casó tras 9 años de relación… aunque sólo de palabra

Tras nueve años de relación con el productor Alejandro Cervantes, Tatiana ¡ya se casó!

“La Reina de los Niños” decidió unirse en matrimonio, aunque sólo de palabra, con su productor musical, con quien dijo, tiene una relación muy estable.

“Yo digo que es mi marido porque ya después de 9 años es como ridículo decir ‘mi novio’. Ya somos una relación muy estable, muy padre, todas las familias nos llevamos bien, los hijos, las hijas, todos. Entonces como yo digo ‘es mi marido'”, explicó la cantante.

Cuestionada sobre por qué no se ha casado con todas las de la ley y explicó sus motivos.

“Creemos que un contrato no hace un matrimonio, lo que es una firma. Lo que hace un matrimonio es el día a día, la confianza, el amor, el respeto, el enamoramiento todos los días”.

Su compromiso con el productor cubano, quien ha trabajado con otros artistas como Susana Zabaleta, es de corazón, insistió Tatiana.

Comentó que al cumplir sus primeros cinco años de relación, ambos decidieron hacerse un tatuaje para sellar su amor.

Ahora que están próximos a cumplir 10 años juntos, comentó sonriendo que empezará a planear cómo festejarlos.

“Nos hemos autorregalado cosas que no hemos hecho porque no tenemos tiempo. Nos regalamos una aventada en paracaídas y una volada en globo y no las hemos hecho por falta de tiempo”, señaló.

Fue en el 2001 cuando diluyó definitivamente el poder de su exesposo Andrés Puentes para representarla, y ahí comenzó el divorcio y largos años de dimes y diretes en los que el representante fue demandado y además le quitaron las custodia de sus hijos.

Celebrará a niños

Así como para Vicente Fernández el mes de septiembre era de mucho trabajo por las celebraciones de las fiestas patrias, para Tatiana abril es su gran mes del año.

“Estoy planeando la gira del Día del Niño, en abril ya saben cómo es la cosa, como para Vicente Fernández es septiembre, para mí es abril”, dijo sonriendo la cantante.