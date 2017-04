También bajan de avión a Raúl de Molina

Después de todo el revuelo que causó United Airlines por el incidente en el que un pasajero fue sacado a rastras de un vuelo de la compañía, Raúl de Molina contó que también pasó un terrible momento al ser bajado de un avión, aunque no especificó de qué aerolínea se trataba.

El conductor de Univisión se mostró indignado por las imágenes de las que todo el mundo está hablando y en su programa reveló que él pasó una situación complicada por pedir una almohada a una aeromoza.

El cubano dijo en El Gordo y La Flaca, que al solicitar la azafata que le proporcionara una almohada ella le dijo simplemente que no.

Raúl no podía creer lo que le contestó y le reiteró que necesitaba una almohada a lo que ella le respondió de forma agresiva: “ya le dije que no”.

El conductor le pidió hablar con el supervisor y ella le reclamó: “yo no tengo tiempo de buscarlo”, Raúl a continuación le dijo “lady”, algo que fue suficiente para que fuera bajado con su esposa del vuelo.

Esta situación se suma a las quejas de otras experiencias incómodas que viven diariamente algunos pasajeros en distintas aerolíneas, como Geoff Fearns, quien dijo que tenía billete en primera clase para hacer el trayecto entre Hawai y California la semana pasada, y asegura que fue amenazado por United Airlines con ser esposado si no abandonaba el vuelo por otro suceso de sobreventa de pasajes, informó hoy el diario Los Angeles Times.

Según el relato de Fearns, empleados de la compañía le solicitaron que abandonase su asiento porque lo necesitaba “alguien más importante que llegó en el último momento”.

“Me dijeron que tenían una lista de prioridad y que esta persona estaba en un lugar más elevado que yo”, explicó al periódico Fearns, que, al igual que en el suceso del pasajero expulsado por la fuerza este domingo de uno de los vuelos de esa misma compañía, ya se encontraba acomodado en su asiento.

“Entiendo que haya que dejar en tierra a pasajeros porque el vuelo esté lleno”, reconoció Fearns, “pero a mí no me dijeron nada en la puerta de entrada. Ya estaba en mi asiento. Y después me dicen que no tenía elección. Me dijeron que me esposarían si se veían obligados a hacerlo”.

La aerolínea finalmente desplazó a Fearns a un asiento central de la sección económica.

A su regreso a casa, Fearns escribió al director ejecutivo de United, Oscar Muñoz, pidiendo la devolución íntegra de su pasaje y solicitando que la empresa done 25,000 dólares a una organización sin ánimo de lucro.

United respondió que su petición no sería atendida, pero se ofreció a pagar la diferencia de precio entre el coste original de su billete y el precio del asiento en la sección económica.

También le ofrecieron un crédito de 500 dólares para la compra de un nuevo billete.

“A pesar de la experiencia negativa, esperamos seguir contando con su apoyo”, fue la respuesta de un representante de la aerolínea. según su versión.

Varios videos grabados este domingo por pasajeros del vuelo 3411, que iba a partir del aeropuerto O’Hare de Chicago (Illinois) con destino a Louisville (Kentucky), reflejaron cómo un hombre de mediana edad y rasgos asiáticos gritaba mientras un policía, acompañado por otros dos agentes, lo levantaba de su asiento y lo arrastraba por el pasillo.

United necesitaba una serie de asientos para trasladar tripulaciones, pero ningún pasajero aceptó la compensación económica ofrecida originalmente.

La compañía amenazó con no despegar hasta que cuatro personas se levantaran de su asiento y abandonaran la aeronave. Ante esa situación, la empresa seleccionó al azar, mediante una computadora, a los pasajeros que tendrían que salir.

Una pareja se fue a regañadientes, pero el protagonista de los vídeos contestó que era un médico y necesitaba ver a sus pacientes el lunes por la mañana.

El incidente causó tanto revuelo, que Muñoz ha pedido disculpas varias veces y hoy subrayó que no se volverá a utilizar a policías para sacar a los pasajeros de los aviones en caso de sobreventa de billetes, al tiempo que reiteró su “vergüenza” por el episodio.

La compañía vivió otro episodio polémico recientemente cuando prohibió a dos adolescentes embarcar en un avión por vestir unas mallas y obligar a otra niña a cambiar su vestimenta.

United se disculpa de nuevo por incidente con pasajero

El director ejecutivo de United Airlines Oscar Munoz se disculpó nuevamente el miércoles por el incidente en el que un pasajero fue sacado a rastras de un vuelo de la compañía, diciendo que se sintió “avergonzado” cuando vio los videos tomados por otros pasajeros.

En una entrevista con el programa “Good Morning America” de la ABC, Munoz dijo: “Esa no es nuestra familia en United (Airlines). Eso no va a volver a suceder en un vuelo de United. Se los prometo”.

Es la segunda disculpa en 24 horas emitida por Munoz, que previamente fue criticado por dos declaraciones que hizo el lunes sobre el incidente, cuando llamó al hombre de 69 años que fue expulsado del avión “alborotador y beligerante”.

El martes por la tarde, casi dos días después de la confrontación del domingo por la noche en el aeropuerto O’Hare de Chicago, Munoz emitió una clara disculpa, diciendo que se sentía perturbado por el incidente. “Me disculpo profundamente con el pasajero sacado a la fuerza y con todos los pasajeros a bordo. Nadie debería ser maltratado de esa forma”, afirmó.

El pasajero fue identificado como David Dao, un médico residente en Elizabethtown, Kentucky, que hace más de una década fue convicto de emitir prescripciones fraudulentas y pasó años tratando de recuperar su licencia médica.

El historial de Dao se volvió rápidamente el centro de atención, pese a que no hay indicios de que su pasado influyó en la forma en que la aerolínea lo trató ni de que la empresa y la policía de seguridad hayan estado al tanto de sus antecedentes.

Aunque se escuchan gritos en el video, en ningún momento se ve que Dao agreda a los agentes de seguridad. De hecho, parece muy pasivo al ser sacado a rastras por el pasillo y más tarde dice en voz baja: “Quiero irme a casa, quiero irme a casa”.

Cuando el video salió a la luz el lunes en las redes sociales, generó simpatías por Dao y amplias críticas a la forma en que fue tratado.

La nueva declaración de Munoz dice que el incidente fue “realmente horrible”. Dijo que la compañía reevaluará su política para buscar voluntarias que cedan sus asientos en vuelos sobrevendidos, para lidiar con esas situaciones y para colaborar con las autoridades del aeropuerto y las agencias locales del orden.

Un abogado que representa a Dao dijo que su cliente estaba siendo tratado en un hospital en Chicago por lesiones sufridas en el avión y agregó que la familia no iba a comentar. (Con información de AP).