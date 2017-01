Tachan a Thalía de ‘hipócrita’ por hacer esto (FOTO)

Aunque Thalía quiso hacer una “buena obra”, a muchos no les pareció buena idea. Y es que la cantante mexicana utilizó sus redes sociales para enviar un saludo a su abuela Eva Mange por su cumpleaños número 99.

Sin embargo recibió duras críticas, pues como se recordará la hermana de Thalía, Laura Zapata, dijo que la intérprete no visitaba a su abuela, motivo por el cual muchos indicaron que su saludo era hipócrita.

“¡Felicidades abuelita hermosa! ¡99 años de vida! ¡Dios te bendiga a cada instante! ¡Te amamos tanto! ¡Feliz cumple!”, fue lo que escribió Thalía.

Y las críticas no se hicieron esperar, “Qué falsa!! Según ella muy espiritual y muy buena persona jajaja dime de qué pregonas y te diré de qué careces”, “falsa e hipócrita, ve a verla, dale un abrazo, lucha por ella y entonces. Sólo por seguir quedando como la buenita de las telenovelas se acordó de felicitarla. ¿Cuál es la cuenta de tu abuela en Instagram? …digo porque se te olvido etiquetarla jaaa”, “LO F A L S A ! HIPOCRITA !!!! Tenias que ser maria la del barrio”, “Que mal tener a tu abuelita y no ir a verla, qué tristeza saber q creen que el dinero es lo único importante”, “Mejor apóyala en lo que necesita no hay que ser hipócritas”.

Fue hace apenas unas semanas, cuando Laura Zapata dijo que sus nietas, incluida Thalía, solo buscan a su abuela Doña Mange para sacar provecho.

La abuela de Thalía ha manifestado algunos síntomas de su avanzada edad e incluso hasta ha dicho que desea morir.