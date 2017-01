La casa en la que vivió el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hasta los cuatro años de edad será subastada hoy, una propiedad que se ha revalorizado desde los comicios del pasado noviembre.

Según el periódico The New York Times, la subasta fue inicialmente programada para el pasado octubre, pero la agencia inmobiliaria Paramount Realty pospuso la venta al ver que el interés por esa propiedad iba aumentando a medida que se acercaban las elecciones a la Casa Blanca.

La compañía está vendiendo la casa en representación de su actual dueño, Michael Davis, un promotor que la compró el pasado año por poco menos de 1,4 millones de dólares a la espera de que se revalorizara por su conexión con el nombre de Trump.

Se trata de una casa unifamiliar de cinco habitaciones, construida por su padre, el promotor inmobiliario Fred Trump, y situada en Jamaica Estates, en el distrito neoyorquino de Queens.

El barrio en el que se encuentra la vivienda, que en ese entonces era una zona residencial de familias blancas y acomodadas, es ahora muy diverso, ya que en él residen, en su mayoría, hispanos, haitianos, trinitenses y asiáticos.

Donald Trump’s childhood home is set to be auctioned off. Take a tour in our #Daily360. https://t.co/OOaHw6Hc2n pic.twitter.com/9paQpOAkdz

— The New York Times (@nytimes) January 17, 2017