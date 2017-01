Sospechan de Fernando del Solar por una fotografía (FOTOS)

Tras publicar una fotografía en su cuenta de Twitter, Fernando del Solar levantó sospechas sobre su posible ingreso a Televisa.

La llegada de Del Solar a la televisora de San Ángel es un tema del que se ha hablado desde el año pasado, pero parece que el cambio de empresa está cada vez más cerca, según información publicada por El Universal.

El lunes, el exesposo de Ingrid Coronado publicó en su red social una fotografía en la que aparecía disfrutando de una tarde junto a Raúl Araiza, conductor del programa Hoy de Televisa.

“Sospechosa foto mi @negroaraiza2 ¿qué te traes entre manos? ¿Quién está atrás de ti?”, publico el expresentador de Venga la Alegría.

“Yo no veo Hoy, pero por verte a ti lo empezaré a ver, sorry Venga la Alegría”, le escribió una de sus seguidoras en Twitter.

Mientras que otra aprovechó para recordarle sus compromisos con su exesposa: “Qué bueno que tengas trabajo, así le podrás ayudar a Ingrid para mantener a tus hijos, ya era mucho encaje, ¿no mi Fer?”.

Los comentarios estuvieron divididos, pues mientras muchos usuarios se emocionaron con la idea de ver a Del Solar en Hoy, otros más simplemente le desearon suerte porque lo preferían en Venga la Alegría.

“¡Wuau, qué buena noticia! Fer de nuevo a la TV. No importa qué televisora, lo importante ¡está de regreso! Y con salud”, “no manchen ¿Fer en Hoy? Toda la suerte mi Fer y bendiciones, te amamos y ojalá estos conductores te lleguen al nivel porque son súper aburridos”, “no te vayas a Televisa, está horrible ese programa, no lo veo ni por equivocación, ya ni modo, no te veré”, fueron algunos de los comentarios.

Otro de los tuits en los que Del Solar destacaba la palabra “HOY”, fue tomado como una señal más de su cambio.

Raúl Araiza publicó la misma foto, pero con el mensaje “Carburando fechoría… ¡qué gusto verte tan bien mi Fer!”.

Del Solar inició su carrera en TV Azteca a finales de los años 90. Su rostro se volvió habitual en TV gracias al programa Venga la Alegría, competencia directa de Hoy.