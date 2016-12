Sofía Vergara deslumbra con atrevida foto en traje de baño (FOTO)

Sofía Vergara aprovechó su visita a México para presumir su sensual figura. Y es que la colombiana viajó a las playas de ese país, junto a su esposo, Joe Manganiello, para asistir a una boda.

Aunque la actriz compartió varias fotos de ese viaje, hubo una que llamó más la atención de sus fans. Se trató de una imagen en bikini, donde aparece recostada sobre un piso de vidrio con vista al agua.

A sus 44 años de edad, Sofía luce fabulosa, y no lo sabe solo ella, también sus seguidores quienes no dejaron de halagarla, “Qué cuerpazo”, “estás regia”, “te voy a soñar”, “Nada como la sensualidad latina, acaso existe otra mejor? No lo creo”, le escribieron.