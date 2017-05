Sin exclusividad y ‘ Sabazado’ , ahora Cecilia Galiano disfruta a su familia

La exconductora de Televisa, Cecilia Galiano aseguró que ahora, que ya no tiene exclusividad en Televisa y se terminó el programa “Sabadazo”, decidió utilizar su tiempo para disfrutar a su familia, se informó en el espacio de La Taquilla.

“Me he tomado este año, desde que terminó ‘Sabadazo’, como que he decidido estar en la obra de teatro y la gira, pero como que mi tiempo lo destiné más a mi familia, deje de hacer otras cosas que hacía para estar más con Santi o con Vale, ahora llega Vale en una semana, viene también mi hermana, entonces como que estoy compartiendo otras cosas”, dijo Galiano para Radio Fórmula.

Agregó que en relación con retiro de la exclusividad en Televisa: “los cambios siempre son buenos y era algo que tenía que pasar. Televisa creo que es la única empresa que tenía este régimen, entonces creo que ahora tienes un camino más amplio para hacer muchas cosas más”.

Dijo que cuando estuvo en Televisa se enfocó más a la conducción pero, “hoy puedo ser más libre para hacer muchísimas cosas como series; siempre me preguntaban ¿vas a hacer cine, vas a hacer series? y no, porque era parte de lo que me había comprometido”.