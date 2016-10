Silvia Pinal confirma operación de Alejandra Guzmán

Silvia Pinal afirma estar tranquila por la operación de cadera que a la que será sometida su hija Alejandra Guzmán, la cual será la número 22 a consecuencia de una sustancia tóxica que le fue inyectada en los glúteos.

“Ella no se azota ni nada, además sabe que está sana, sabe que no es peligroso, sabe que va a salir adelante, entonces no tiene por qué (preocuparse)”, explicó a los medios durante su asistencia a los Premios Bravo.

“Si quiere, sí, pero no, en las operaciones no vale la pena, cuando salen ya, entonces sí, pero ahí verlas no, como las abren, no”, dijo al respecto de estar con Alejandra en la operación

Por su parte, Alejandra Guzmán se muestra positiva y luciendo su gran figura en redes sociales. “Llena de energía en armonía gira 2016 A MÁS NO PODER ????U.S.A”, escribió la cantante en Instagram junto a una foto posando en bikini.