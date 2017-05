Sheyla se lanza a la conquista de la música de banda

A medio año de que Sheyla Tadeo sorprendiera al mundo con su increíble reducción de peso y nueva figura, la cantante y actriz está lista para conquistar el mundo de la música con su nuevo disco de banda.

“Lo que más amo en la vida es cantar, nací para cantar. La comedia y la actuación son oficios que tuve que aprender para poder sobrevivir en México”, Sheyla, cantante y actriz

Los admiradores de la simpática actriz y cantante mexicana en Atlanta serán de los primeros testigos de ver su transformación y escuchar cortes de lo que será su primer álbum de banda como el sencillo ‘Olvídame’.

“‘Olvídame’ es un tema que salió hace dos años, de un disco de banda que estamos por terminar. Me había tardado en grabarlo porque estaba en una disquera que no creía en la banda y menos en voz de mujeres”, explicó Sheyla a MundoHispánico. “Hubo una que le dio una lección muy buena a muchos hombres, mis respetos para ella”, agregó.

Sheyla dará un concierto el 19 de mayo en Noches de Fiesta, la nueva discoteca gay latina de Atlanta.

“Muy contenta y agradecida de que la comunidad de ambiente me esté invitando. Deseo ya conocerlos y cantarles lo que les gusta. Hace 16 años fui a Atlanta con la escuelita con Jorge Ortíz de Pineda”, comentó la cantante.

Increíble cambio de imagen

En septiembre pasado, Sheyla tenía serios problemas de salud, no podía respirar adecuadamente por su sobrepeso y se sometió a varias intervenciones quirúrgicas.

El resultado fue un éxito. Ha perdido casi la mitad de las más de 300 libras que pesaba.

“Me siento mejor. Antes era talla 26 y ahora soy talla 14. Eso sí, no estoy delgada ya que para mi altura de 1.46 metros debería pesar como 40 kilos y estoy en 77”, confesó la sinaloense.

Ahora, Sheyla come mejor, hace dieta y ejercicios.

“Todo esto forma parte de la madurez que estoy viviendo. Sé ya lo que no quiero y estoy buscando lo que quiero. Estoy lista para retomar mi carrera de cantante y con este nuevo disco sé que lo conseguiré porque esta muy bien hecho”, expresó la intérprete de 44 años de edad.

Su máxima pasión

Sheyla ha hecho una pausa en la actuación y la comedia para dedicarse completamente a la música de banda.

“Tengo la seguridad que mi disco con banda les va a gustar. Canto desde niña la banda porque soy de Culiacán, Sinaloa”, enfatizó.

Hace unos años, Sheyla fue nominada al Grammy al Mejor Álbum Ranchero por el disco con que rindió homenaje a Lucha Villa.

“No gané pero fue un triunfo el hecho de haber estado ahí con mi disco de mariachi. Estaremos en las próximas nominaciones al Grammy con mi disco de banda”, pronosticó Sheyla ‘La Chula de la Banda’.

BREVE BIO:

Nombre: Sheyla Tadeo

Profesión: actriz, cantante y comediante

Nacionalidad: mexicana

Nació: 3 de abril de 1973

Debut: en el concurso Valores juveniles de Siempre en Domingo (1995)

Sheyla en concierto

Cuándo: 19 de mayo, 10 p.m.-3 a.m.

Costo: $20.

Dónde: Bar Noches de Fiesta, 5979 Buford Hwy., Atlanta.

Info: 470.598.2212 y www.facebook.com/nochesdefiestaclub