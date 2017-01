Shannon de Lima se deja consentir por este otro hombre (VIDEO)

Shannon de Lima comenzó este 2017 tratando de dejar en el pasado a Marc Anthony y rodeándose del cariño de sus amigos.

Uno de sus mejores amigos, Miguel Leone, un reconocido fotógrafo publicó un video donde aparece con la modelo y donde se muestran muy cariñosos.

“Sé que eres mi tesoro porque me hago rico de felicidad cuando apareces con tus travesuras. Y sé que eres única e irremplazable porque tu autenticidad no permite copias”, escribió el fotógrafo en un largo mensaje. “Te recontra amo del tamaño de lo infinito. Y ya te la sabes, ahí no hay principio ni final, pues así exacto así te amo (risas)”.

Y agregó: “Y no me olvido porque tú eres como un tatuaje pero de sentimientos. Y ese no se lleva en la piel, se lleva dentro el corazón. Y allí vives en una mansión que si la ves vamos… Te amo, no lo olvides jamás”.