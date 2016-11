Shakira desairó a los Latin Grammys por otro evento (FOTO)

Al parecer Shakira le dijo no a los Latin Grammys no por la salud de su hijo… sino por otro asunto con su esposo.

Y es que después de que hace unos días la colombiana anunciara que no asistiría a la premiación tal como se había anunciado, por asuntos personales, después se confirmó que se debía al estado de salud de su hijo Sasha, quien permaneció hospitalizado durante varios días en un centro de salud de Barcelona.

“Gracias a todos x los mensajes cariñosos a Sasha durante los días que estuvo enfermito. Ahora todo bajo control y con la alegría de siempre!”, escribió la artista en su cuenta de Instagram al publicar una selfie con su hijo menor. Sin embargo se filtró una foto que demuestra que se está ocupando de otros asuntos, algo que generó molestia con la artista, debido a que prefirió acompañar supuestamente, a su pareja Gerard Piqué, en una cena junto a diversos ejecutivos.

En la imagen se ve cómo la intérprete aparece en una exclusiva cena en Barcelona ofrecida por Hiroshi Mikitani, director ejecutivo de Rakuten, como parte de la celebración del acuerdo entre el Barça y la empresa de compras japonesa.

El ejecutivo asiático publicó una foto del encuentro y escribió: “Cena de celebración con el Presidente Barto, Gerard, Shakira. Me siento extremadamente orgulloso de convertirme en la innovadora pareja y el mayor sponsor del FCB”.

Celebration dinner with President Barto, Generard, Shakira We are extremely honored to become innovation partner and main sponsor of FCB. pic.twitter.com/E1sElqflr8

