Shaila Dúrcal habla de los problemas entre su madre y Juan Gabriel

Shaila Dúrcal decidió hablar sobre las razones por las que su madre y Juan Gabriel tuvieron diferencias.

En entrevista para Univisión, por primera vez aclaró cuál fue la causa del rompimiento de la amistad entre los cantantes.

“Ya sabes cómo son estas cosas, en los medios siempre se saca todo de proporción. Desde lo que yo conviví con ellos no coincidían tanto. El mundo artístico es muy difícil. Siempre uno está en la punta, haciendo entrevistas, grabando, todo, creo que en esa relación los dos tenían carácter, eso te puedo decir, mi madre tenía mucho carácter y él también”.

Agregó que estaba bien que pelearan pues “cualquier relación de amistad tiene que tener estos momentos, es lo que pienso yo”, asegura que sólo tiene buenos recuerdos de Juan Gabriel a quien consideraba parte de su familia.

Por otra parte también habló para el programa Suelta la Sopa sobre un polémico audio en el que supuestamente Juan Gabriel insulta a Rocío Dúrcal, por la forma en que la española le pidió que le hiciera un disco.

“No se sabe, a mí no me consta y no sabemos qué fue exactamente puede ser montaje o puede que estuviera cabreado ese día y es completamente comprensible. En toda buena relación de amistad y sobre todo la de mi madre y Alberto que tenían un carácter increíble y esa amistad que tenían par pegada”, explicó.