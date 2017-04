Sergio Goyri rechazó a Juan Gabriel y ahora se arrepiente (VIDEOS)

Sergio Goyri confesó que rechazó ofrecimiento de Juan Gabriel. El actor mexicano explicó al programa Hoy que en la época de la novela de Te Sigo Amando, el mismo Juan Gabriel le propuso producirle un disco, sin embargo él le dijo que no.

“Ha sido el peor error que he cometido en mi vida. Me dio miedo la parte de prensa y que dijeran ‘pero porque va a grabar un disco, si hay tantos cantantes de renombre, porque a este le van a dar un disco’. Le dije (a Juan Gabriel) que me daba muchísima pena y le agradecía eternamente”, dijo a Televisa.

Anteriormente había declarado esto a TV Azteca y en ese momento confesó: “Nunca he dicho esto en cámaras, tuve la oportunidad de que por medio de Fonovisa Alberto me produjera un disco, y yo sentí la gran responsabilidad y que no me lo merecía, porque un talento tan grande como el Juan Gabriel no se lo puedo echar a perder”.

Goyri aseguró que “El Divo de Juárez” le dijo que se iba a arrepentir.

Aquí puede ver la declaración de hace unos años.