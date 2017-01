Seguidores notan algo raro en foto de Alejandra Espinoza (FOTO)

Una típica foto de feliz Año Nuevo se convirtió en el centro de la polémica, ya que fueron muchos los seguidores de Alejandra Espinoza los que notaron algo raro en su figura.

“Y qué le paso a las nachas? Al principio creí que estaba parada atrás de un poste”, comentó una usuaria de Facebook, en la foto que compartió el presentador William Valdés desde la transmisión de Univisión por el Año Nuevo en Times Square.

“Sí, igual me pasó a mí, dónde se le fueron las pompis”, escribió alguien más.

William Valdés compartió la imagen en su cuenta de Facebook el pasado 31 de diciembre de 2016, con el siguiente mensaje: “Empezamos a celebrar este Año Nuevo en @univision junto con @alejandraespinoza y toda la familia de @univision”.

Rápidamente los seguidores de ambos empezaron a comentar la publicación, con el objetivo de desearles feliz Año Nuevo, pero también de hacer notar ese pequeño detalle en la figura de Ale.

“Lo mismo digo yo, creo que las dejó en el otro pantalón”, dijo alguien más, lo que fue secundado por “eso mismo pensé, está plana con velocidad”, y “pensé que solo yo me di cuenta de eso”.

Alguien fue más allá, al decir que “las nachas de Ale se le quedaron en el 2016” y “OMG, ella olvidó los implantes en Miami jejeje”.

Aunque parece que la presentadora tiene de su lado la simpatía del público, pues no faltó quien la defendiera: “Ella es bonita… pero no tiene nachas, no ahí pex Ale, ya somos 2”; “cuando se tiene talento, las nachas salen sobrando, para qué quiere un cuerpo genial si no lo necesita, así como es ella es bonita y bien talentosa, eso nadie se lo quita”.

William también compartió un video en su cuenta de Facebook, en el que comparte sus buenos deseos con sus cientos de seguidores: “Happy New Year a todos ustedes!!! Los amo y gracias por un maravilloso año y espero que este 2017 llegue con todo y les deseo siempre lo mejor!”, escribió junto a la publicación.