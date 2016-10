¿Se parece? Este es el supuesto nuevo hijo de Juan Gabriel, Joao Gabriel (VIDEO)

A Juan Gabriel le sigue apareciendo más familia. Se trata de un supuesto segundo hijo secreto de Juan Gabriel, que a un mes de que se conociera la existencia de otro joven, apareció Joao Gabriel que asegura que también es hijo del cantante.

En entrevista con Primer Impacto, Joao Gabriel Alberto Aguilera, explicó que es hijo de Consuelo Rosales, una mujer que fue empleada doméstica del compositor mexicano, con quien asegura haber procreado al chico.

El muchacho de 23 años dijo que el fallecido cantautor siempre estuvo al pendiente de él: “Yo tuve un padre increíble, me amaba, me cuidaba, me llevaba a pasear a muchos lugares con él, al cine, a las tiendas, al parque”, dijo.

En redes sociales las críticas no se hicieron esperar y hubo muchas opiniones encontradas, “este muchachito se parece mucho a su tío Pablo Aguilera, observen los rostros. Los hijos consanguíneos de JuanGa Alberto Aguilera Valadez, tienen más derecho que los adoptivos”, mientras que uno más dijo, “este tío solo quiere dinero, se nota que quiere imitar a Luis Alberto Aguilera, quien sí es hijo de Juan Gabriel”, “el muchacho en realidad no se parece a Juan Gabriel pueda que sea su hijo biológico… a esperar la prueba de ADN”, “ése lo que quiere es el dinero de Juan Gabriel para irse ala peluquería !!!! y buena falta que le hace!!!!!!.”, dijeron algunos usuarios.

La existencia de Joao Gabriel la dio a conocer su abogada Annalie Álvarez, quien aseguró que su cliente reclamará su parte en la herencia dejada por el cantante.