Se molestan seguidores porque Sal y Pimienta salió del aire (FOTOS)

Todo lo que empieza tiene que acabar y hoy le tocó el turno a Sal y Pimienta, que tuvo su último programa al aire en Univisión.

“Todo lo bueno se acaba y hoy le damos la despedida a nuestro querido @salypimienta después de más de media década al aire”, publicó en su cuenta de Facebook Carlos Calderón, uno de los presentadores del show dominical.

“Gracias a los que estuvieron y a los que están y sobre todo a ustedes que siempre nos acompañaron”, agregó el conductor mexicano mejor conocido como “Carlitos”, quien etiquetó en su publicación a Lourdes Stephen, Jomari Goyso, Eliecer Marte, Jessica Cediel y hasta Rodner Figueroa, quien por muchos años fue parte del programa, antes de ser despedido por la cadena hispana, tras sus comentarios interpretados como racistas hacia la exprimera dama, Michelle Obama.

A muchos seguidores les tomó por sorpresa la salida del aire del programa, pues rápidamente comenzaron a escribirle mensajes a Calderón en su publicación.

“¿Queeeeeeeeeee?, no puedo creerlo, tanta basura que sigue en sintonía y sacan esto. Como que voy a cambiarme de canal, Univisión no respeta a sus televidentes, hacen cambios sin pensar en uno”, comentó una usuaria.

“Qué pena, tan buen programa y excelentes conductores, por qué no quitan la historia de Jenny que la sabemos de memoria, quiten SD tan aburrido, Carlitos tan simpático, Lourdes es tan querida, Joymari… Bueno, ojalá sea para bien… estoy wow”, escribió alguien más.

Y hasta el programa de Raúl de Molina y Lili Estefan le tocó: ¿Por qué no quitan a los repunosoooooss (SIC) Gordo y Flaca? Ups se me olvidaba, su padrino tío Emilio… Carlitos buena suerte”, dijo alguien más en la red social.

“Por lo menos ya tú conseguiste trabajo en otro programa, pero al acabarse SYP quiere decir que mucha gente se queda sin programa”, se preocupó otro usuario.

También Jomari se despidió de sus seguidores y agradeció por el apoyo: “quiero que sepan que no hay manera de pedir o soñar con lo que el público me ha dado para llegar hasta aquí. #salypimienta fue un gran reto y no siempre pensé que podía, pero ustedes sí. Siempre estuvieron ahí semana tras semana y por eso les estoy eternamente agradecido”.

Y agregó: “La #jomarifamilly es mi mayor orgullo porque demuestra la #union entre nosotros! MUY AGRADECIDO!!! Quiero agradecer a todos los jefes, productores, editores, iluminación y a todos que me han hecho brillar semana tras semana. Los cambios son la excusa perfecta para aprender, crecer y continuar hacia tu destino. AGRADECIDO a #univision por dejarme continuar siendo parte de esta gran familia. Esta foto es del primer dóa que oficialmente comencé en Sal y Pimienta!! El raiting mas alto de SYP fue ese día!!! al lado de mi reina! Los veo el miércoles en #primerimpacto Dios siempre ha estado conmigo y ahi sigue!!”, fue el mensaje que escribió.

Mientras que Lourdes compartió dos fotografías donde aparece con el mismo vestido que utilizó en el primer programa y el último.