Se entera que ganó la lotería en pleno programa (VIDEO)

“Es que no me lo creo”, decía llorando una conductora española después de que se enterara que había ganado la lotería en pleno programa en vivo.

Lo mejor de todo es que el boleto se lo había regalado su suegra. La protagonista fue la presentadora de Telemadrid, Elena Miñanambres, donde a días de celebrarse oficialmente la Navidad, recibió el regalo más grande que jamás haya recibido en términos económicos.

Los hechos ocurrieron durante el programa matutino Madrid Contigo, cuando interrumpieron brevemente la transmisión de la Lotería de Navidad.

Cuando los organizadores del tradicional sorteo anunciaron al número 66513 como el ganador del premio mayor de 400 mil euros (cerca de 418 mil dólares), fue cuando estalló la locura en el set, publicó el portal de Sin Embargo.

“¡No puedo ni hablar! ¡Es que no me lo creo! Es que siempre he pensado: ¿Qué sentirá la gente cuando le toca?”, dijo al aire.

“Mi suegra va todas las navidades a su administración, consigue boletos y nos da uno a cada uno. Uno a su hija y otro a su hijo, que es mi marido, y se quedan ellos uno o dos. ¡No sé! ¡No sé lo que habrá!”, dijo.

La conductora lloró de la emoción y fue abrazada y felicitada por sus compañeros.