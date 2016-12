Se descubre ‘secreto’ de Francisca (VIDEO)

Francisca Lachapel sorprendió al público y a sus propios compañeros de Despierta América, al revelar por primera vez cuál es su segundo nombre.

Durante el programa la conductora se encontraba platicando de sus abuelos, “no conocí nunca a mis abuelos, siempre le preguntaba a mi mamá cómo era mi abuela, y me dice que yo soy igualita a ella, eso me llena de orgullo y de hecho nos llamamos igualito… Franscisca… mmm”, dijo evitando revelar ese dato. “El otro nombre no me gusta mucho”, justificó riéndose Francisa.

Entonces Karla le cuestionó, “nunca te he preguntado cuál es tu segundo nombre”.

A lo que contestó, “Francisca Antonia, es un nombre muy largo, un nombre de peso, me gusta pero me gusta más Francisca”.

Entre otras cosas Lachapel debutó anoche como actriz de la novela DEspertar Contigo, protagonizada por Daniel Arenas y Ela Velden.

La dominicana hizo su debut en las telenovelas interpretando a Amanda Bandida, una cantante de música regional mexicana bastante “odiosa” que llegó pisando fuerte. Sus fanáticos quedaron fascinados y la llenaron de halagos.