Tic Tock Tic Tock… Four days until #howtobealatinlover comes out in cinema. Tic Tock Tic Tock… sólo cuatro días para el estreno de #howtobealatinlover en Estados Unidos. @ederbez #tortillazo

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Apr 24, 2017 at 2:43pm PDT