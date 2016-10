Salma Hayek advierte de consecuencias de votar por Trump (VIDEO)

Salma Hayek no ocultó su preocupación por las próximas elecciones y advirtió las consecuencias de que Trump llegue a la presidencia.

“Una de las cosas que Donald Trump está diciendo que va a hacer es que cuando haga la pared esta, si México no la paga, que México no la va a pagar, lo que va a hacer es cerrar las cuentas para que los latinos que trabajan acá no puedan mandar dinero a México. Tengan mucho cuidado con esto porque va a cerrar todas las avenidas de paso de dinero de Estados Unidos para México. Entonces tienen que votar”, dijo la actriz a Telemundo.

Y es que como se recordará fue a principios de este año, que el republicano amenazó con bloquear las remesas para así forzar a que México pague el muro.