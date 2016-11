Rulli acepta ‘propuesta’ de cantante americana (FOTO)

Sebastián Rulli está más que dispuesto a hacer novela con Demi Lovato. En su más reciente visita a México la cantante confesó su agrado por el actor argentino, y al ser cuestionada de la posibilidad de hacer una telenovela, Lovato dijo que: “Sería muy divertido. Creo que sería muy cool.

Según la revista People en Español, la respuesta de la protagonista de la cinta Camp Rock, llegó a oídos de Rulli, quien no dudó en ponerse a sus órdenes.

“Qué buena onda Demi Lovato. Tú me avisas cuándo y hacemos novela jajaja You are great”, le escribió el argentino a la artista este martes por medio de Twitter.

Por lo pronto los fans de Sebastián ya se pronunciaron al respecto: “Sería fenomenal. No me la perdería”, “sería estupendo”, “si hacen una novela nos avisan que no me la perdería”… se lee los comentarios.