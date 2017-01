Rubí quiere triiunfar y lo demuestra cantando tema de Selena (VIDEO)

La quinceañera más popular de México no abandona su sueño de ser cantante y lo demostró cantando un fragmento de uno de los éxitos de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla.

En entrevista para Al Rojo Vivo, la joven que aún recibe visitas de fans y seguidores, aseguró que uno de sus principales anhelos es ser cantante.

Rubí dijo que se siente bendecida por las muestras de cariño, pues una familia viajó siete horas sólo para conocerla, “es muy bonito que vengan desde muy lejos solo para tomarse una foto conmigo, ni en mis sueños me imaginé que iba a ser famosa”.

“Es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque aquí nunca se había visto esto”, agregó apenada la jovencita.

Y comentó: “A mí si es un detalle chiquito, grande, no importa, lo que me dieron las personas me encantó, en realidad sí fue una bendición”.

Además recibió una guitarra personalizada con valor de 750 dólares que le hicieron llegar, lo que podría ser el principio de su carrera en el espectáculo, “no importa si es cantar o actuar yo sí aceptaría, si las ofertas siguen en pie”, contó.

Sin embargo algunos usuarios fueron duros con sus críticas, “esto ya pasó como ve que ya no tiene fama, ahora sale con su cuento de ser actriz o cantante, mejor hablen sobre lo que está pasando en México eso sí es importante”, “no tienes ningún talento niña entiéndelo”.

Mientras que otros la apoyaron: “la niña está bonita, y con preparación puede lograr mucho”, “yo sabía que esa niña va a llegar más lejos será más famosa que las mismas actrices de México”, “cantó la cancion de Selena qué hermosa”, “muy hermosa niña, tú haz de tu vida lo que a ti te guste y no te fijes en lo que digan las demás personas”.