Rodner llora por lo que hizo Raúl de Molina por él (VIDEO)

Rodner Figueroa habló en entrevista con María Celeste donde confesó que después de ser despedido de Univisión, se dio cuenta con quiénes contaba.

Y es que como se recordará el presentador de origen venezolano fue despedido de la cadena Univision luego de que dijera comentarios racistas sobre la exprimera dama Michelle Obama durante su intervención en El Gordo y la Flaca.

El llamado “fashionista” se refirió al aspecto de Michelle diciendo que parecía sacada del filme “El planeta de los simios” (Planet of the Apes”), al día siguiente el venezolano fue despedido: “En Univision no hay espacio para comentarios racistas”, dijo un alto ejecutivo de la cadena en exclusiva en ese momento.

Hoy a casi dos años de ese suceso, la conductora de Al Rojo Vivo lo entrevistó y le preguntó: “En ese momento es cuando uno sabe quiénes son sus amigos de verdad y los que no… ¿te pasó?”.

Rodner no pudo contener las lágrimas al responder y le contestó: “Completamente, Raúl de Molina, yo lo digo… ha sido un amigo incondicional”, dijo visiblemente afectado.

“Él es un gran amigo”, agregó María Celeste para después decirle al “fashionista”: “me vas a poner a llorar porque yo también lo quiero mucho”.

Y es que Rodner dijo que su amigo, el conductor de El Gordo y La Flaca, lo apoyó incluso después de su salida de la empresa: “Me dan ganas de llorar, cuando pienso en Raúl, porque Raúl con capa y espada”.

Mientras que María Celeste añadió: “él se fue de cabeza para defenderte”.

Durante la entrevista, la cual se transmitirá este día por Telemundo, Rodner aclaró que: “mucha gente se aprovechó” de la situación que estaba viviendo: “mucha gente hace leña del árbol caído”.

Además este día Rodner anunciará una sorpresa, la cual se especula, podría tratarse de su incorporación a la televisora.